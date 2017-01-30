Роберта Винчи: После выстрела из пушки Петропавловской крепости еще больше чувствую себя петербурженкой

Итальянская теннисистка Роберта Винчи поделилась впечатлениями от выстрела из пушки Петропавловской крепости.

- Стрелять из пушки было не так уж трудно, но я испугалась (смеется). Все-таки первый раз стреляла - отличный опыт. Теперь я еще больше чувствую себя петербурженкой: в прошлом году выиграла здесь титул, теперь пушка. Как будто я местная жительница теперь! - приводит слова Винчи корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Винчи произвела выстрел из пушки Петропавловской крепости. Мероприятие было приурочено к открытию турнира Spb Ladies Trophy-2017.

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Матчи основной сетки Spb Ladies Trophy стартуют 30 января. Турнир продлится до 5 февраля. Матчи будут проходить на «СИБУР АРЕНЕ» и в теннисном центре «Динамо». В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграла Роберта Винчи, а в парных соревнованиях победили Мартина Хингис и Саня Мирза.

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