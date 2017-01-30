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Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии в 2016 году

Источник:  The FAКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана выбран лучшим игроком сборной Англии по опросу членов Клуба болельщиков национальной команды, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

По итогам голосования 28-летний Лаллана получил 39% голосов. Также в тройку вошли форвард «Лестера» Джейми Варди (12%) и форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни (8%).

Осенью 2016 года Лаллана забил три гола в составе сборной Англии. Мяч в ворота Словакии стал для него первым в национальной команде, после чего он также отличился в матчах с Шотландией и Испанией.

«Эта награда – большая честь, – признался Лаллана. – В предыдущие три раза ее получали Руни (2015, 2014) и Стивен Джеррард (2012), что говорит о том, насколько это значимое достижение.

В этом сезоне дела у моего клуба идут хорошо, что всегда помогает. Когда ты здорово играешь в клубе, ты можешь перенести свою форму в национальную команду. Так и происходит сейчас, но я не хочу, чтобы это ограничилось одним сезоном – намерен продолжать так же играть как можно дольше».

Добавим, что сборная Англии лидирует в группе F отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России.

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