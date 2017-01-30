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Вице-президент: В сезоне-2017/18 бюджет «Анжи» снизится на 40 %

Источник:  ИзвестияКомментарии

Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов рассказал, как сократится бюджет махачкалинского клуба в 2017 году.

- На сколько уменьшится бюджет «Анжи»? Эти цифры есть, но пусть о них говорит президент клуба. Тем более в контексте весенней части сезона они пока относительные, поскольку мы еще не до конца понимаем, какой состав будет у «Анжи» на балансе. Все будет зависеть от того, скольких футболистов с высокой зарплатой мы сможем пристроить в другие команды. А на сезон-2017/18, по моим прикидкам, бюджет будет примерно на 40% ниже, чем в 2016 году. Сулейман Керимов сказал, что по окончании сезона на правах спонсора выделит «Анжи» определенную сумму, но какой она будет, станет ясно не раньше мая. Осман Кадиев также готов привлечь как личные средства, так и деньги ряда инвесторов. Но в любом случае бюджет у нас будет примерно как у «Амкара». Может быть, чуть выше. В этих малобюджетных пределах мы и будем работать, - цитируют Джамбулатова «Известия».

После 17 туров махачкалинский клуб занимает 11 место в чемпионате России, в активе команды 20 очков. В конце декабря «Анжи» объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря клуб покинул главный тренер Павел Врба. На этом посту его сменил Александр Григорян. 

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