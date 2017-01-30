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Кархунен, Хиетанен и Мозякин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ назвала лучших игроков 22-й недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем стал Томи Кархунен из «Куньлунь Ред Стар». 27-летний финн не пропустил ни одной шайбы в двух матчах. Теперь на его счету четыре игры «на ноль» в нынешнем сезоне.

Лучшим защитником выбран Юусо Хиетанен из «Динамо» (Москва). 31-летний финн набрал 4 (2+2) очка в трех матчах. Также Хиетанен добился показателя полезности «+5», нанес десять бросков и провел восемь силовых приемов.

Лучшим форвардом признан Сергей Мозякин из «Металлурга» (Магнитогорск). 31-летний нападающий набрал 6 (5+1) очков в четырех гостевых матчах. Мозякин продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона с 79 (42+37) очками.

Лучшим новичком назван форвард «Торпедо» Кирилл Ураков. 19-летний нападающий сделал две результативные передачи в трех матчах. В среднем за матч Ураков проводил на льду по 9 минут 58 секунд, добился показателя полезности «+3» и провел шесть силовых приемов.

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