Богданов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде-2017
Российский сноубордист Богдан Богданов завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде-2017, которая проходит в Алма- Ате.
В финальном заезде он опередил другого россиянина Владислава Шкурихина. Тройку замкнул украинец Александр Белинский.
Напомним, что Универсиада проходит в Казахстане и завершится 8 февраля.
Универсиада-2017
Алма-Ата, Казахстан
Сноуборд
Мужчины
Параллельный гигантский слалом
1. Богдан Богданов (Россия)
2. Владислав Шкурихин (Россия)
3. Александр Белинский (Украина)
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