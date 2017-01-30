«Салават Юлаев» - СКА. Умарк может пропустить матч из-за травмы
Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк получил травму в матче с череповецким «Северсталью» (2:3 ОТ), сообщил уфимский клуб в официальном сообществе «Вконтакте».
Форвард получил травму нижней части тела, сроки восстановления пока не определенны.
Напомним, Умарк в сезоне-2016/17 провел 55 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 56 (14+42) очков.
Матч между «Салаватом» и СКА пройдет 1 февраля в Уфе и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
01 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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