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«Салават Юлаев» - СКА. Умарк может пропустить матч из-за травмы

Источник:  ХК «Салават Юлаев»Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк получил травму в матче с череповецким «Северсталью» (2:3 ОТ), сообщил уфимский клуб в официальном сообществе «Вконтакте».

Форвард получил травму нижней части тела, сроки восстановления пока не определенны.

Напомним, Умарк в сезоне-2016/17 провел 55 игр в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 56 (14+42) очков.

Матч между «Салаватом» и СКА пройдет 1 февраля в Уфе и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Салават Юлаев - СКА

Место и дата

01 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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