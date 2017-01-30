«Ювентус» намерен взять в аренду Луиса Густаво

«Ювентус» сделал предложение «Вольфсбургу» об аренде полузащитника Луиса Густаво, сообщает Calciomercato.com.

Чемпионы Италии готовы заплатить два миллиона евро и включить в соглашение пункт о возможном выкупе прав на игрока за 13 миллионов евро.

«Вольфсбург» предлагает другую схему сделки: продажа бразильца за 15 миллионов и три миллиона в качестве бонусов. В крайнем случае, немцы готовы рассмотреть вариант аренды, но с опцией об обязательном выкупе трансфера.

Напомним, что в связи с финансовыми трудностями спонсора клуба – компании Volkswagen – «волки» намерены снизить зарплатную ведомость, продав самых высокооплачиваемых игроков команды.

В нынешнем сезоне 29-летний Луис Густаво провел 13 матчей в бундеслиге.