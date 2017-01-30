Семь искусственных полей построят в Москве в 2017 году

Семь футбольных полей с искусственным покрытием построят за счет средств городского бюджета в этом году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«По поручению мэра города Сергея Собянина такие спортивные объекты появятся в каждом округе столицы. Их строительство позволит повысить уровень подготовки наших спортсменов.

Все футбольные поля будут оснащены системой дренажа и подогрева. Воспитанники спортивных школ смогут играть на высококачественном искусственном газоне. Такое покрытие сохраняет основные игровые характеристики, снижает риск получения травмы и позволяет тренироваться в течение всего год», – приводит слова Бочкарева официальный сайт Комплекса градостроительной политики города и строительства города Москвы.

Футбольные поля появятся в составе спортивной школы № 76 на Фестивальной улице, детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) № 80 в Студеном проезде и ДЮСШ «Трудовые резервы» на пересечении улиц Николая Старостина, Косинской и Салтыковской.

Кроме того, поля построят для спортивной школы олимпийского резерва «Трудовые резервы» на улице Суздальская, ДЮСШ № 30 на улице Паустовского, ДЮСШ № 112 «Спутник» в Зеленограде и в составе спорткомплекса «Олимпийская деревня-80» в Олимпийской деревне.