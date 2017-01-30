«Урал» проведет первый матч на новом стадионе весной 2018 года

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда пройдет первый матч команды на стадионе в Екатеринбурге после реконструкции.

- Планируется провести несколько тестовых матчей до чемпионата мира. Думаю, весной 2018 года «Урал» сможет провести одну-две игры в чемпионате России. Конечно, мы хотели бы сыграть с «Барселоной», но так не получится. А матч с любой командой РФПЛ - это матч за три очка, кого поставят в календарь, с тем и будем играть, - сказал Иванов ТАСС.

Стадион в Екатеринбурге примет матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Реконструкция арены завершится до 31 декабря 2017 года.