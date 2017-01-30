Новосибирский юрист требует запретить Dota 2 из-за пропаганды насилия и секса

Новосибирец Антон Тихонов потребовал запретить Dota 2 для лиц младше 18 лет на территории России.



Юрист общественной организации «Потребдозор» заметил, что при регистрации в игре она не запрашивает возраст пользователя, что, по его мнению, нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».



«Мы зарегистрировали в системе новый аккаунт, на новый компьютер скачали игру и нигде нам система не предложила указать возраст. То есть неустановленная личность любого возраста может начать играть.

В игре складывается положительный образ алкоголя. Некоторые герои пьют его и становятся сильнее. Есть персонажи, занимающиеся каннибализмом. Они едят трупы. Есть возможность покупать персонажей, есть намеки на секс — все персонажи женского пола очень откровенно одеты. Есть сквернословие, один персонаж, Королева боли, если я не ошибаюсь, пропагандирует садизм-мазохизм



Примерно полтора месяца назад я написал письмо в Америку, в Valve Corporation, что если они намерены распространять игру на территории России, то приведите информационный продукт в соответствие с требованием российского законодательства. Они, естественно, проигнорировали наше обращение. Сейчас мы отправили все материалы на экспертизу психиатру и по итогам его экспертизы намерены подавать в суд с целью запретить игру», — заявил Тихонов.

Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра в жанре multiplayer online battle arena, разработанная Valve Corporation. Является независимым продолжением карты-модификации DotA для игры Warcraft III.



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