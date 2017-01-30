Украинские биатлонисты не дослушали гимн России во время церемонии награждения призеров эстафеты на ЧЕ

Сборная Украины, занявшая третье место в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Дужниках Здрой (Польша), ушла с пьедестала почета во время исполнения гимна России.

Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко покинули церемонию награждения, не дослушав гимн России до конца. При этом российская команда сразу последовала за сборной Украины, из-за чего организаторы остановили мелодию через десять секунд после начала.

Напомним, сборная России в составе Ирины Старых, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Александра Логинова завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете.

Добавим, что серебряными призерами стали норвежские биатлонисты.