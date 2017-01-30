Украинские биатлонисты не дослушали гимн России во время церемонии награждения призеров эстафеты на ЧЕ
Сборная Украины,
занявшая третье место в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Дужниках
Здрой (Польша), ушла с пьедестала почета во время исполнения гимна России.
Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко покинули церемонию награждения, не дослушав гимн России до конца. При этом российская команда сразу последовала за сборной Украины, из-за чего организаторы остановили мелодию через десять секунд после начала.
Напомним, сборная России в составе Ирины Старых, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Александра Логинова завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете.
Добавим, что серебряными призерами стали норвежские биатлонисты.
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