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Украинские биатлонисты не дослушали гимн России во время церемонии награждения призеров эстафеты на ЧЕ

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Сборная Украины, занявшая третье место в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Дужниках Здрой (Польша), ушла с пьедестала почета во время исполнения гимна России.

Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко покинули церемонию награждения, не дослушав гимн России до конца. При этом российская команда сразу последовала за сборной Украины, из-за чего организаторы остановили мелодию через десять секунд после начала.

Напомним, сборная России в составе Ирины Старых, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Александра Логинова завоевала золото чемпионата Европы в смешанной эстафете.

Добавим, что серебряными призерами стали норвежские биатлонисты.

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