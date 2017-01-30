Джон Таварес: Я никогда не встречался с Гретцки, а тут мы оказались в одной раздевалке

Форвард «Айлендерс» Джон Таварес рассказал о впечатлениях от встречи с Уэйном Гретцки, который тренировал команду Столичного дивизиона на Матче всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе.

«Это было потрясающе. Я говорил об этом своим родителям. Я очень этого ждал, я же никогда не встречался с Уэйном. А тут мы вместе в одной раздевалке. Это здорово. Лучший хоккеист всех времен находился на скамейке запасных, руководил игрой команды. Это фантастика», – приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, команда Столичного дивизиона, в которой играл Таварес, стала победителем Матча всех звезд, одержав две победы – над Атлантическим дивизионом (10:6) в полуфинале и Тихоокеанском дивизионом (4:3) в финале.