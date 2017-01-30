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«Манчестер Юнайтед»: Арене причинен минимальный ущерб в связи с пожаром

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу пожара на стадионе «Олд Траффорд».

«Клуб подтверждает, что в 7:00 на южной трибуне случилось небольшое возгорание. Пожарная бригада быстро устранила пожар. Арене причинен минимальный ущерб, пострадавших нет», - говорится в заявлении «Манчестер Юнайтед». 

Сегодня стало известно, что на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» вспыхнул пожар. По предварительной информации, пожар случился в одной из комнат на Южной трибуне из-за неисправности лифта. 

Напомним, что стадион «Олд Траффорд» был построен в 1909 году. Вместимость арены - более 75 тысяч.  

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