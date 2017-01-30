Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Меньшиков: Наша задача - выйти из группы турнира WSB

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Старший тренер сборной России Олег Меньшиков на пресс-конференции рассказал о задаче российских боксеров на турнире Всемирной серии бокса (WSB).

«В Сочи мы провели хороший тренировочный сбор в Сочи. Команда готова. Вам за нас не будет стыдно. Наша задача - выйти из группы. Для этого нужно занять третье место. Все идет по плану. Своих соперников мы знаем хорошо», - сказал Меньшиков.

Напомним, что в рамках турнира соревнуются 12 команд. На первом этапе они  разбиты на три группы. Соперниками россиян, которые попали в азиатскую группу, стали команды Китая, Казахстана и Узбекистана. Первую встречу российские боксеры проведут 4 февраля в Москве с казахами.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Назван состав сборной России на первый этап турнира WSBСтарший тренер сборной России Олег Меньшиков на пресс-конференции рассказал о составе российских боксеров, который выступит на первом этапе турнира Всемирной серии бокса (WSB).Тренер Олег Меньшиков: Сборная России должна выходить из группы Всемирной серии боксаГлавный тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков сообщил, что перед национальной командой стоит задача выхода из группы Всемирной серии бокса (WSB).Александр Емельяненко занимается под руководством главного тренера сборной России по боксуГлавный тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков рассказал о намерении Александра Емельяненко вернуться в ММА.И.о. главного тренера сборной России: Нужно найти команду тренеровИсполняющий обязанности главного тренера сборной России по боксу Олег Меньшиков рассказал о ближайших планах.
Главные новости
Хоккей
Болельщики «Салавата Юлаева» потребовали объяснений от команды после семи поражений подряд
Футбол
«Шахтер» все домашние матчи в 2017 году будет проводить в Харькове
Биатлон
Медиа-служба СБР: Украинцы ушли с пьедестала во время исполнения российского гимна из-за технической накладки
Олимпиада
Сборная России лидирует в медальном зачете после первого дня Универсиады
Футбол
«Манчестер Юнайтед»: Арене причинен минимальный ущерб в связи с пожаром
Биатлон
Украинские биатлонисты не дослушали гимн России во время церемонии награждения призеров эстафеты на ЧЕ
Киберспорт
Новосибирский юрист требует запретить Dota 2 из-за пропаганды насилия и секса
Хоккей
Кархунен, Хиетанен и Мозякин признаны лучшими игроками недели в КХЛ
Футбол
Вице-президент: В сезоне-2017/18 бюджет «Анжи» снизится на 40 %
MMA
«Матч ТВ» не приобрел права на показ боев UFC в 2017 году
все новости