Олег Меньшиков: Наша задача - выйти из группы турнира WSB

Старший тренер сборной России Олег Меньшиков на пресс-конференции рассказал о задаче российских боксеров на турнире Всемирной серии бокса (WSB).

«В Сочи мы провели хороший тренировочный сбор в Сочи. Команда готова. Вам за нас не будет стыдно. Наша задача - выйти из группы. Для этого нужно занять третье место. Все идет по плану. Своих соперников мы знаем хорошо», - сказал Меньшиков.

Напомним, что в рамках турнира соревнуются 12 команд. На первом этапе они разбиты на три группы. Соперниками россиян, которые попали в азиатскую группу, стали команды Китая, Казахстана и Узбекистана. Первую встречу российские боксеры проведут 4 февраля в Москве с казахами.