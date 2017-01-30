Сборная России лидирует в медальном зачете после первого дня Универсиады

Сборная России завоевала девять медалей в первый день Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

В активе россиян четыре золота, четыре серебра и одна бронза. Победу на Универсиаде праздновали горнолыжница Елена Яковишина, лыжники Лилия Васильева и Валерий Гонтарь, сноубордист Богдан Богданов.

В общекомандном зачете сборная России занимает первое место. На втором месте идет команда Китая (2+0+1), на третьем - сборная Казахстана (0-1-2).

Универсиада проходит в Алма-Ате и завершится 8 февраля.