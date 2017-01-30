Назван состав сборной России на первый этап турнира WSB

Старший тренер сборной России Олег Меньшиков на пресс-конференции рассказал о составе российских боксеров, который выступит на первом этапе турнира Всемирной серии бокса (WSB).

«На матч со сборной Казахстана выйдут Батор Сагалуев - в весовой категории до 49 килограммов, Артем Хотенов - в категории до 56 кг, Ратмир Абдурахманов - в категории до 64 кг, Раджаб Раджабов - в категории до 75 кг и Илья Квасников - в категории до 91 кг», - сказал Меньшиков.

Напомним, что в рамках турнира соревнуются 12 команд. На первом этапе они разбиты на три группы. Соперниками россиян, которые попали в азиатскую группу, стали команды Китая, Казахстана и Узбекистана. Первую встречу российские боксеры проведут 4 февраля в Москве с казахами.