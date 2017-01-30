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Польша примет клубный чемпионат мира в 2017 году

Источник:  FIVBКомментарии

Польша выбрана местом проведения клубного чемпионата мира по волейболу, который пройдет в декабре 2017 года.

В отличие от предыдущих турниров следующий чемпионат мира среди клубов будет проведен сразу в трех городах. Два города будут задействованы на групповом этапе, а полуфиналы и финал состоятся в третьем.

«Это будет лучший в истории клубный чемпионат мира, который покажет лучшее, что есть в нашем замечательном виде спорта, – сказал президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса. – Польша имеет большой опыт проведения крупных волейбольных турниров, в чем мы убедились на чемпионате мира 2014 года. Теперь мы вправе ожидать нового шоу с участием лучших волейболистов мира, которые будут играть перед самыми страстными волейбольными фанатами».

Напомним, предыдущие четыре турнира проходили в Бразилии – трижды в Бетиме (2013, 2015, 2016) и один раз в Белу-Оризонти. Ранее среди европейских стран чемпионат мира среди клубов принимала только Италия (Парма в 1989 году и Милан в 1990 году).

Действующим победителем турнира является бразильский «Сада Крузейро», который защитил свой титул, победив в финале «Зенит-Казань».

Клубный чемпионат мира 2017 года запланирован с 11 по 19 декабря.

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