Сатыбалдиев встретится с бывшим соперником Ковалева
Российский боксер Дилмурод
Сатыбалдиев проведет бой с бывшим претендентом на три титула чемпиона мира в
весе до 79,38 кг Наджибом Мохаммеди из Франции. Бой запланирован на 25 февраля
в Париже.
«Это будет десятираундовый поединок», – приводит ТАСС слова менеджера Сатыбалдиева Кирилла Щекутьева.
Напомним, 25 июля 2015 года Мохаммеди встречался с Сергеем Ковалевым и уступил нокаутом в третьем раунде.
22-летний Сатыбалдиев провел 12 боев, в которых одержал 11 побед (две нокаутом) и потерпел одно поражение.
На счету 31-летнего Мохаммеди 38 побед (23 нокаутом) и пять поражений.
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