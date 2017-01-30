Сатыбалдиев встретится с бывшим соперником Ковалева

Российский боксер Дилмурод Сатыбалдиев проведет бой с бывшим претендентом на три титула чемпиона мира в весе до 79,38 кг Наджибом Мохаммеди из Франции. Бой запланирован на 25 февраля в Париже.

«Это будет десятираундовый поединок», – приводит ТАСС слова менеджера Сатыбалдиева Кирилла Щекутьева.

Напомним, 25 июля 2015 года Мохаммеди встречался с Сергеем Ковалевым и уступил нокаутом в третьем раунде.

22-летний Сатыбалдиев провел 12 боев, в которых одержал 11 побед (две нокаутом) и потерпел одно поражение.

На счету 31-летнего Мохаммеди 38 побед (23 нокаутом) и пять поражений.

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