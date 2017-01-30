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Антон Шипулин: Я уверен, что Екатеринбург блестяще справится с проведением чемпионата мира

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион Антон Шипулин, ставший послом чемпионата мира в Екатеринбурге, высказался о значении проведения турнира в России.

«Конечно, для меня это большая честь - быть послом чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Для меня этот город за последние десять лет стал по-настоящему родным. Я уверен, что Екатеринбург блестяще справится с проведением соревнований. Этот турнир поможет в развитии инфраструктуры города, да и всей нашей страны. Так что это не только яркое шоу мирового масштаба, но и серьезный вклад в будущее», – приводит «Р-Спорт» слова Шипулина.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

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