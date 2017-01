Защитник ван Анхолт перешел из «Сандерленда» в «Кристал Пэлас» (фото)

Защитник «Сандерленда» Патрик ван Анхолт перешел в «Кристал Пэлас, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

Соглашение 26-летнего голландца с «Кристал Пэлас» рассчитано на 4,5 года.

В этом сезоне ван Анхолт в 21 матче чемпионата Англии забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

#CPFC are delighted to announce the signing of @pvanaanholt on a four-and-a-half year deal for an undisclosed fee! #WelcomePatrick 🔴🔵 pic.twitter.com/aw357Wtcoj