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Защитник ван Анхолт перешел из «Сандерленда» в «Кристал Пэлас» (фото)

Источник:  ФК «Кристал Пэлас»Комментарии

Защитник «Сандерленда» Патрик ван Анхолт перешел в «Кристал Пэлас, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

Соглашение 26-летнего голландца с «Кристал Пэлас» рассчитано на 4,5 года.

В этом сезоне ван Анхолт в 21 матче чемпионата Англии забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

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