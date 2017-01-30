Петер Шмейхель: Не ожидал, что «Манчестер Юнайтед» так быстро вернется к своему стилю

Голкипер «Манчестер Юнайтед» 1990-х годов Петер Шмейхель отметил прогресс команды под руководством Жозе Моуринью.

«Думаю, команда играет фантастически. Я ждал, что будет еще один сезон с взлетами и падениями. Жозе получил в наследство состав, в котором ему предстояло оценить каждого игрока. И он сделал это быстрее, чем я предполагал. К тоже же, добавились четыре новичка (Эрик Байи, Златан Ибрагимович, Генрих Мхитарян и Поль Погба), которые выглядят очень здорово. Мы возвращаемся к стилю «Манчестер Юнайтед» Я не ожидал этого так быстро. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее.

Я думаю, Жозе всегда старался сохранить преимущество в счете. Но в наших ДНК – забить второй, третий и четвертый голы. И он гонит команду вперед, чтобы она забивала второй, третий, четвертый. Наблюдать это – прекрасно. В дальнейшем команда будет развиваться и расти. Я буду расстроен, если «Манчестер Юнайтед» не попадет в первую четверку. Команда здорово прогрессирует, она обретает свои очертания, а клуб возвращается в свою колею», – приводит Sky Sports слова Шмейхеля.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» продолжает участвовать в четырех турнирах, в том числе вышла в финал Кубка лиги.

В чемпионате команда занимает шестое место, отставая на четыре очка от идущего четвертым «Ливерпуля».