Александр Григорян: На втором и третьем сборах будем наигрывать игровые связки

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги первого зимнего сбора команды, который прошел в Турции.

- Для нас на первом сборе крайне важно было сформировать центральную ось - это вратарь, центральные защитники, центральные полузащитники и наиграть ее. Строить командную игру без этой оси, как в атаке, так и в обороне невозможно. Ее мы сформировали только к началу второго сбора. Сейчас на эти позиции есть футболисты, которых я вижу, как игроков основного состава. В этом плане мы, можно сказать, задачу выполнили и теперь можем приступить к самому главному - организации игры в атаке и в обороне, наигрыванию игровых связок. Этому будет уделено время на втором и третьем сборах. Хотя вопрос селекции остается актуальным, потому что состав меняется, практически, процентов на восемьдесят.

- Чему на первом сборе было посвящен основной упор - тактике, физическим кондициям, работе с мячом?

- Даже, несмотря на то, что команда, по сути, была недоукомплектована, все равно основное внимание было уделено тактике. Тактика и техника была и есть основой футбола. Если игроки не знают свои обязанностей на поле, никакая физическая подготовка им не поможет. Тем не менее, функциональной подготовке мы уделили достаточно серьезное внимание.



- Команда под вашим руководством провела две контрольные встречи. Довольны ли вы тем, как она выглядела в этих матчах и результатом?

- С какой-то стороны, результатом я остался недоволен. В обеих встречах мы имели ощутимое преимущество над соперниками. В первом матче с румынским «Пандурием» Шамиль Асильдаров и Адлан Кацаев имели несколько голевых моментов, но подвела реализация. Во встрече с «Актобе» мы полностью переиграли соперника во втором тайме и при этом считанное количество раз позволили сопернику перейти на нашу половину поля, но пропустили обидный гол. Тем не менее, я бы не стал обращать внимание на результаты матчей, потому что шел процесс построения команды и центральной оси.





