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Губернатор Тюменской области: Будем добиваться того, чтобы Тюмень смогла принять ЧМ-2021 по биатлону

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Губернатор Тюменской области и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев заявил, что будет отстаивать право проведения Тюменью чемпионата мира по биатлону в 2021 году.

- Мы будем добиваться того, чтобы Тюмень смогла принять долгожданные соревнования по биатлону. Мы знаем, что при голосовании членами IBU за наш город в 2016 году были соблюдены все юридические моменты, нарушений не допущено. Это решение законно. У наших противников должны быть весомые аргументы, чтобы лишить нас этого права. Я надеюсь, что разум восторжествует, - цитирует Якушева официальный портал органов государственной власти Тюменской области. 

Напомним, что Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября. Ранее сообщалось, что Международный союз биатлонистов (IBU) может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира в 2021 году.

В конце декабря Союз биатлонистов России проинформировал IBU об отказе от проведения восьмого этапа Кубка мира, запланированного в Тюмени.  

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