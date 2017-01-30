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Медиа-служба СБР: Украинцы ушли с пьедестала во время исполнения российского гимна из-за технической накладки

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В сети распространилось видео, из которого видно, что сборная Украины, занявшая третье место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, покинула пьедестал во время звучания российского гимна.

Ряд СМИ расценил этот уход как намеренную акцию, однако в пресс-службе Союза биатлонистов России нам разъяснили, что инцидент возник по вине организаторов и ни в коем случае не является спланированной акцией украинской команды.

- Если посмотреть ролик внимательно, то вы можете увидеть, что сразу же вслед за украинцами потянулись с пьедестала и наши, -- объясняет ситуацию глава медиа-службы СБР Константин Бойцов. -- Но нашим-то какой резон был уходить, не дослушав родной гимн? Все дело в том, что по регламенту после цветочной церемонии никакого гимна звучать не должно, его проигрывают позже, во время вручения медалей. Но организаторы по ошибке включили гимн уже после «цветов», и едва он начал играть, один из распорядителей сделал знак спортсменам, мол, это ошибка, можно уходить с пьедестала. По этой причине команды и стали покидать церемонию. Никакой антироссийской акции в этом не было, инцидент случился из-за организационной накладки.

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