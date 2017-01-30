Карсумс пропустит матчи с «Медвешчаком» и «Слованом»

Лучший бомбардир московского «Динамо» Мартиньш Карсумс не поехал с командой не примет участия в выездных матчах регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» и «Слована» из-за травмы, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе бело-голубых.

атвиец в 49 матчах текущего сезона набрал 30 (13+17) очков.

«Мартиньш Карсумс из-за повреждения пропустит матчи с «Медвешчаком» (31 января) и «Слованом» (2 февраля), к возвращению команды с выезда игрок уже будет готов», - сообщили в пресс-службе «Динамо».