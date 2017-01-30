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«Шахтер» все домашние матчи в 2017 году будет проводить в Харькове

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

«Шахтер» подписал договор с ОСК «Металлист» о проведении всех домашних матчей еврокубков, премьер-лиги и Кубка Украины в Харькове, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано до конца 2017 года. При этом команда продолжит базироваться в Киеве.

«Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе у нас есть много болельщиков «Шахтера». Мы благодарны властям Харькова и области, а также Федерации футбола Украины за возможность выступать на стадионе «Металлист». Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами», – сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

23 февраля в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» на ОСК «Металлист» встретится с испанской «Сельтой». Через несколько дней после этого матча горняки в 19-м туре премьер-лиги примут полтавскую «Ворсклу». 

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