Болельщики «Салавата Юлаева» потребовали объяснений от команды после семи поражений подряд
Болельщики «Салавата
Юлаева», недовольные последними результатами, встретили команду в аэропорту
после ее возвращения из Череповца.
Несмотря на то, что клубный автобус подъехал прямо к трапу самолета, на разговор с болельщиками вышли все игроки и главный тренер Игорь Захаркин.
«Все стараются, если вы не заметили. Все пытаются из себя все выжимать, но не получается у нас. Я уверен, что все придет к нам», – сказал форвард Игорь Григоренко.
«Передайте всем ребятам, что пацаны сделают все, что могут, чтобы этот сезон не стал первым, когда «Салават Юлаев» не попадет в плей-офф КХЛ», – попросил Захаркин.
Напомним, «Салават Юлаев» потерпел семь поражений в гостях, в том числе шесть – в гостевых матчах.
Регулярный чемпионат команда завершит домашней серией, в рамках которой сыграет со СКА (1 февраля), ЦСКА (3 февраля), «Ак Барсом» (14 февраля) и «Ладой» (18 февраля).
Добавим, что «Салават Юлаев» идет на пятом месте Восточной конференции, опережая занимающую девятое место «Сибирь» на девять очков.
Матч
Северсталь - Салават Юлаев - 3:2 О.Т. (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Умарк (Лепистё, Логинов), 5:59 (0:1 - бол.). Трунёв (Ежов), 31:14 (1:1 - бол.). Чернов (Мазур, Кагарлицкий), 36:53 (2:1 - бол.). Макаров Д. (Куляш, Паршин), 43:13 (2:2 - бол.). Полак (Вовченко), 64:24 (3:2).
Место и дата
29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция