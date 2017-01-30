Болельщики «Салавата Юлаева» потребовали объяснений от команды после семи поражений подряд

Болельщики «Салавата Юлаева», недовольные последними результатами, встретили команду в аэропорту после ее возвращения из Череповца.

Несмотря на то, что клубный автобус подъехал прямо к трапу самолета, на разговор с болельщиками вышли все игроки и главный тренер Игорь Захаркин.

«Все стараются, если вы не заметили. Все пытаются из себя все выжимать, но не получается у нас. Я уверен, что все придет к нам», – сказал форвард Игорь Григоренко.

«Передайте всем ребятам, что пацаны сделают все, что могут, чтобы этот сезон не стал первым, когда «Салават Юлаев» не попадет в плей-офф КХЛ», – попросил Захаркин.

Напомним, «Салават Юлаев» потерпел семь поражений в гостях, в том числе шесть – в гостевых матчах.

Регулярный чемпионат команда завершит домашней серией, в рамках которой сыграет со СКА (1 февраля), ЦСКА (3 февраля), «Ак Барсом» (14 февраля) и «Ладой» (18 февраля).

Добавим, что «Салават Юлаев» идет на пятом месте Восточной конференции, опережая занимающую девятое место «Сибирь» на девять очков.