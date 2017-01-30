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Иванович близок к подписанию контракта с «Зенитом»

Источник:  Daily MailКомментарии

«Зенит» близок к тому, чтобы подписать контракт с защитником «Челси» Браниславом Ивановичем, сообщает Daily Mail.

По информации источника, сделка совершится в ближайшее время. «Вест Бромвич» тоже заинтересован в трансфере футболиста, но шансов у питерского клуба больше. Иванович перейдет в новый клуб на правах свободного агента.  

32-летний защитник выступает за «Челси» с 2008 года, перейдя из московского «Локомотива». В сезоне-2016/17 серб провел 13 матчей в чемпионате Англии, а также по игре в кубке Англии и кубке лиги.  

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