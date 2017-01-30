Виталий Мутко: Биатлонисты и фигуристы подарили поводы для гордости за российский спорт

Вице-премьер Виталий Мутко дал оценку успехам российских биатлонистов и фигуристов на международных соревнованиях.

Напомним, сборная России по биатлону на европейском первенстве в польском городе Душники-Здруй завоевала шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали и заняла первое место в общекомандном зачете. Российские фигуристы на турнире в чешской Остраве завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

«Эти выходные подарили нам несколько поводов для настоящей радости и гордости за российский спорт. Этот результат - лучший ответ всем критикам и скептикам, которые утратили веру в наших спортсменов. От всей души поздравляю биатлонистов и фигуристов с этими знаковыми достижениями и желаю им крепости духа и новых ярких побед на предстоящих стартах», - сказал Мутко.







