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Стоа может обновить снайперский рекорд «Спартака»

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Спартака» Райан Стоа забросил 10 января в гостевом матче с «Салаватом Юлаевом» шайбу и довел личный счет голов до 22. Повторив клубный снайперский рекорд красно-белых в КХЛ, установленный в сезоне-2011/12 нападающим Штефаном Ружичкой.

Сегодня «Спартак» встречается в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Безголевая серия лучшего бомбардира и снайпера красно-белых Стоа растянулась на семь матчей. Сейчас в его активе 36 (22+14) очков.

До финиша в уходящем сезоне «Спартаку» осталось провести пять матчей – в Нижнем Новгороде, в Москве с ХК «Сочи», в Череповце и в гостях у ЦСКА.

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