Светлана Кузнецова: Не слежу за рейтингом WTA - это лишнее давление

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от выступления на Australian Open, а также ожиданиями от сезона.

– В Австралии хотелось бы сыграть получше, акклиматизация там была сложная. И с каждым годом все тяжелее. Я очень жду дебюта на домашнем турнире. Все-таки редко бывает возможность сыграть дома.

– У вас есть рейтинговые задачи на этот сезон?

– Не слежу за рейтингом и целей таких никогда не ставлю – это лишнее давление. Я думаю о своей игре, стараюсь прибавлять. Хотя все время найдется кто-то из друзей, знакомых, кто обязательно расскажет про рейтинг, - приводит слова Кузнецовой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, на открытом чемпионате Австралии Кузнецова дошла до четвертого раунда, где уступила Анастасии Павлюченковой (6:3, 6:3).

Матчи основной сетки Spb Ladies Trophy стартуют 30 января. Турнир продлится до 5 февраля. Матчи будут проходить на «СИБУР АРЕНЕ» и в теннисном центре «Динамо». В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграла Роберта Винчи, а в парных соревнованиях победили Мартина Хингис и Саня Мирза.

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