Азмун может продолжить карьеру в «Вильярреале»
«Вильярреал» выражает заинтересованность в нападающем «Ростова» Сердаре Азмуне, сообщает AS.
По данным издания, руководство испанского клуба видит с 21-летнем иранце замену бразильскому форварду Алешандре Пато, который может уехать в Китай.
Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Азмуну со стороны «Бенфики» и дортмундской «Боруссии».
В этом сезоне нападающий в 14 матчах чемпионата России забил два мяча.
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