Азмун может продолжить карьеру в «Вильярреале»

Нобель Арустамян: Вероятность того, что Миранчук продлит контракт с «Локомотивом» есть, но она минимальна

Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказал свое мнение по поводу будущего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука и оценил трансферную кампанию железнодорожников.