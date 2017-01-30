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Дон Черри: Я не жду силовых приемов на Матче всех звезд, но игроки могли хотя бы постараться

Источник:  Sportsnet.caКомментарии

Хоккейный эксперт Дон Черри объяснил, почему ему не понравилась игра команд на Матче всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе.

«Знаете что? Эти парни могли заработать в случае победы по 90 тысяч долларов. Но эта сумма ничего не значит для них. Я ошибался, я думал, они заиграют по-настоящему. Предполагалось, что я приду сюда и скажу: «Какая классная игра!». Но они даже не старались. Я против такого.

Я не жду силовых приемов «пять на пять». Они просто не могут хитовать при игре «три на три». Но я ждал хотя бы немного усилий, поэтому я не приезжаю на Матчи всех звезд. Если вы хотите видеть меня здесь, тогда я буду говорить правду», – сказал Черри в программе Coach’s Corner.

Напомним, команда Столичного дивизиона выиграла турнир на Матче всех звезд НХЛ в Лос-Анджелесе, одержав две победы – над Атлантическим дивизионом (10:6) в полуфинале и Тихоокеанском дивизионом (4:3) в финале.

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