Майк Кинэн может возглавить «Салават Юлаев»

Как стало известно «Советскому спорту», известный канадский специалист Майк Кинэн в самое ближайшее время может стать главным тренером «Салавата Юлаева», сменив Игоря Захаркина.

Напомним, команда из Уфы потерпела семь поражений подряд и занимает пятое место в Восточной конференции, уступая по потерянным очкам идущим позади «Барысу», «Куньлуню» и «Адмиралу».

Оставшиеся до финиша регулярного чемпионата четыре встречи «Слават Юлаев» проведет дома – со СКА, с ЦСКА, «Ак Барсом» и «Ладой».