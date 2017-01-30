Экс-игрок ЦСКА Уимс отказался проходить допинг-тест
Форвард «Маккаби» (Тель-Авив) Сонни Уимс отказался проходить допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA), cообщает Sportsrabbi.
По данным издания, 30-летний американец также не приехал на тренировку команды.
Напомним, Уимс с 2012 по 2015 год защищал цвета ЦСКА. С армейцами он трижды выигрывал Единую лигу ВТБ.
В нынешнем сезоне Уимс в составе «Маккаби» в 19 матчах Евролиги набирал в среднем 11,6 очка за игру.
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