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Экс-игрок ЦСКА Уимс отказался проходить допинг-тест

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Форвард «Маккаби» (Тель-Авив) Сонни Уимс отказался проходить допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (FIBA), cообщает Sportsrabbi.

По данным издания, 30-летний американец также не приехал на тренировку команды.

Напомним, Уимс с 2012 по 2015 год защищал цвета ЦСКА. С армейцами он трижды выигрывал Единую лигу ВТБ.

В нынешнем сезоне Уимс в составе «Маккаби» в 19 матчах Евролиги набирал в среднем 11,6 очка за игру.



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