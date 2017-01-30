Футболисты «Анжи» сыграют с «Вардером» и «Дуклой» на сборе в Турции

Футболисты «Анжи» продолжают подготовку к весенней части чемпионата России.

Сегодня махачкалинский клуб отправился на второй сбор в турецкий Белек. «Анжи» будет базироваться в Турции до 9 февраля, где запланированы три спарринга.

2 февраля команда встретится с болгарским «Ботевом», 5 числа состоится контрольный матч против «Вардара» из Македонии и 8 февраля пройдет игра с чешской «Дуклой».

После 17 туров махачкалинский клуб занимает 11 место в чемпионате России, в активе команды 20 очков. В конце декабря «Анжи» объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря клуб покинул главный тренер Павел Врба. На этом посту его сменил Александр Григорян.

