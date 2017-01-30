Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Футболисты «Анжи» сыграют с «Вардером» и «Дуклой» на сборе в Турции

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Футболисты «Анжи» продолжают подготовку к весенней части чемпионата России.

Сегодня махачкалинский клуб отправился на второй сбор в турецкий Белек. «Анжи» будет базироваться в Турции до 9 февраля, где запланированы три спарринга.

2 февраля команда встретится с болгарским «Ботевом», 5 числа состоится контрольный матч против «Вардара» из Македонии и 8 февраля пройдет игра с чешской «Дуклой». 

После 17 туров махачкалинский клуб занимает 11 место в чемпионате России, в активе команды 20 очков. В конце декабря «Анжи» объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря клуб покинул главный тренер Павел Врба. На этом посту его сменил Александр Григорян. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евроСпортивный директор ПСВ Марсель Брандс сообщил, что голландский клуб готов продать Дэйви Проппера в «Зенит» за 20-25 миллионов евро.Джафар, не подошедший ЦСКА, присоединился к «Актобе»Нападающий Джафар, который недавно находился на просмотре в ЦСКА, но армейцам не подошел, присоединился к «Актобе».Ивелин Попов: «Копенгаген» играет в Лиге Европы и будет готов лучше «Спартака»Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после контрольного матча с «Жилиной II» (5:1) рассказал, чего ждет от второго матча на сборе в ОАЭ – с «Копенгагеном».Нобель Арустамян: Вероятность того, что Миранчук продлит контракт с «Локомотивом» есть, но она минимальнаТелекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказал свое мнение по поводу будущего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука и оценил трансферную кампанию железнодорожников.Александр Тарханов: В игре «Урала» появляется качество, но работы еще многоГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги заключительных контрольных матчей команды на первом кипрском сборе.Азмун может продолжить карьеру в «Вильярреале»«Вильярреал» выражает заинтересованность в нападающем «Ростова» Сердаре Азмуне, сообщает AS.Иванович близок к подписанию контракта с «Зенитом»«Зенит» близок к тому, чтобы подписать контракт с защитником «Челси» Браниславом Ивановичем.Александр Григорян: На втором и третьем сборах будем наигрывать игровые связкиГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги первого зимнего сбора команды, который прошел в Турции.ЦСКА все-таки трудоустроил Траоре. Свежие трансферные новости и слухиЦСКА все-таки трудоустроил Траоре. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Джефферсон Фарфан: В последнее время слышал, дескать, не хочу играть в футболДжефферсон Фарфан: В последнее время слышал, дескать, не хочу играть в футболНападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал в интервью Diario de un Scout, что с ним происходило в ОАЭ, и почему он выбрал Россию.«Спартак» мог вылететь в ФНЛ. Таблица РФПЛ с учетом только «российских» голов«Спартак» мог вылететь в ФНЛ. Таблица РФПЛ с учетом только «российских» голов«Советский спорт» поинтересовался, как изменилась бы таблица, если бы мы считали только голы российских футболистов.«Урал» проведет первый матч на новом стадионе весной 2018 годаПрезидент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда пройдет первый матч команды на стадионе в Екатеринбурге после реконструкции.Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛФарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Вице-президент: В сезоне-2017/18 бюджет «Анжи» снизится на 40 %Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов рассказал, как сократится бюджет махачкалинского клуба в 2017 году.Виктор Понедельник после операции пробудет в больнице около месяцаЛегендарный нападающий сборной СССР, автор победного гола в финале Кубка Европы 1960 года Виктор Пнедельник около месяца пробудет в больнице после перенесенной операции. об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян.«Рубин» на втором сборе проведет пять контрольных матчейФутболисты «Рубина» проведут на втором сборе в Испании пять контрольных матчей, сообщает официальный сайт казанской команды.«Зенит» в апреле проведет три матча на «Крестовском»На стадионе «Крестовский» в апреле пройдут три матча «Зенита», сообщил председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.«Оренбург» арендовал Бордачева у «Томи»Защитник «Томи» Максим Бордачев проведет вторую половину сезона в аренде в «Оренбурге».Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Максим Беляев: Съел икры, запил гранатовым соком и забилМаксим Беляев: Съел икры, запил гранатовым соком и забилЗащитник тульского «Арсенала» рассказал «Советскому спорту» о книгах по экономике, доверии Смородской и спартаковском прошлом.
Главные новости
Футбол
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евро
Теннис
Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову
Футбол
Джафар, не подошедший ЦСКА, присоединился к «Актобе»
Футбол
Ивелин Попов: «Копенгаген» играет в Лиге Европы и будет готов лучше «Спартака»
Футбол
Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть все турниры, в которых участвует
Футбол
Нобель Арустамян: Вероятность того, что Миранчук продлит контракт с «Локомотивом» есть, но она минимальна
Баскетбол
Экс-игрок ЦСКА Уимс отказался проходить допинг-тест
Хоккей
Майк Кинэн может возглавить «Салават Юлаев»
Хоккей
Дон Черри: Я не жду силовых приемов на Матче всех звезд, но игроки могли хотя бы постараться
Футбол
Азмун может продолжить карьеру в «Вильярреале»
все новости
Дукла
Дуклакалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости