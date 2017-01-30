Светлана Кузнецова: В первом круге Кубка Федерации точно не сыграю

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о выступлении на Кубке Федерации.



– В первом круге Кубка Федерации точно не сыграю. Надеюсь, девчонки пройдут дальше. Постараюсь по-максимуму помогать. Но я верю в наше молодое поколение. Если они будут в порядке, справятся и без моей помощи, - приводит слова Кузнецовой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



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Напомним, 11 и 12 февраля на Кубке Федерации сборная России встретится со сборной Китайского Тайбэя.