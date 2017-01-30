Александр Тарханов: В игре «Урала» появляется качество, но работы еще много

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги заключительных контрольных матчей команды на первом кипрском сборе.

- Ваши впечатления от матчей «Урала» против «Астры» и ФК «Погонь»? Видите ли вы положительную динамику в игре команды?

- Конечно. Оба состава - и тот, который играл утром, и тот, который выходил на поле вечером, - смотрелись хорошо. Появляется качество. Работы еще много, но уже есть наметки того, как команда будет играть.

- Несмотря на это, команде в последних двух матчах не удалось забить мячи...

- ...Хотя моментов достаточно было, особенно во втором матче! В поединке с «Погонью» только Роман Павлюченко имел три момента, чтобы забить. Да и в первом должны были забивать.

- Не настораживает отсутствие точных завершающих ударов?

- Это же сборы. Надо понимать, что не все еще полностью готовы, потому что некоторые игроки в силу разных причин пропустили начало подготовки. К примеру, Бикфалви только недавно пришел в команду, Балажиц присоединился к нам уже на Кипре... Поэтому есть моменты, над которыми надо работать – и в функциональном плане, и чтобы футболисты понимали игровые требования.

- На первом кипрском сборе вы регулярно проводили для команды теоретические занятия. Что подробнее всего объясняли игрокам?

- Показываем, как правильно действовать в обороне, как играть в атаке, контролировать мяч. У нас в штабе трудятся хороший видеооператор и тренер-аналитик, которые по моему заданию делают хорошие подборки видео. Их и разбираем на теории.





