Арсен Венгер: Об интересе «Арсенала» к Бензема пишут, потому что он француз

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «канониры» не претендуют на форварда «Реала» Карима Бензема.

Ранее в Испании сообщили, что «Реал» предложил Бензема «Арсеналу» и «Челси».

«Разговоры о том, что «Арсенал» интересуется Бензема, идут от того, что он француз. Ну и возможно, причина в том, что он может покинуть «Реал».

Но у нас нет необходимости в приобретении нападающего. Мы укомплектованы в атакующей линии. Нам не нужно никого покупать. То, что необходимо в атаке, как по количеству, так и по качеству, у нас есть», – приводит Sky Sports слова Венгера.

Добавим, что накануне в матче четвертого раунда Кубка Англии с «Саутгемптоном» (5:0) свои первые голы после травмы забил форвард Дэнни Уэлбек.