Нобель Арустамян: Вероятность того, что Миранчук продлит контракт с «Локомотивом» есть, но она минимальна

Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказал свое мнение по поводу будущего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука и оценил трансферную кампанию железнодорожников.

- В ситуации с Алексеем Миранчуком ничего пока с места не сдвинулось. У «Локомотива» есть на руках предложение от «Рубина» (не первое и, возможно, не последнее), «Зенит» и «Краснодар» также проявляют интерес, наблюдают за ситуацией. Вероятность того, что Алексей продлит контракт с «Локомотивом» есть, но она минимальна. Хотя прямо сейчас у Алексея с клубом контракт до конца года и он профессионально его исполняет.

Свободных денег на трансферы у «Локомотива» нет, и серьезных, больших сделок сейчас ждать не стоит. Вырученные за Самедова средства — чуть более трех миллионов евро — не то, что можно потратить на покупки высококлассных игроков, а условных десяти миллионов у «Локомотива» не появится, если клубу не будет выплачен штраф за Лассана Диарра. «Локомотив», конечно, будет усиляться, но по мере возможности. Фарфан — пример более-менее качественного, но доступного трансфера, - цитирует Арустамяна «Матч ТВ».

Напомним, в этом сезоне Миранчук провел за «Локомотив» 16 матчей в чемпионате России и две игре в Кубке страны, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.Контракт Миранчука с железнодорожниками действует до ноября 2017 года.

