Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть все турниры, в которых участвует

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян подчеркнул, что его команда не делит турниры на важные и второстепенные.

«Мы ко всем турнирам относимся серьезно. Для «Манчестер Юнайтед» важен каждый. Не имеет значения, Кубок английской лиги это, Кубок Англии или Лига Европы... Мы хотим сделать все возможное, чтобы выиграть все, - сказал форвард сборной Армении в интервью клубному телеканалу манкунианцев.

Напомним, накануне подопечные Жозе Моуринью в 1/16 финала Кубка Англии дома разгромили «Уиган» (4:0). Мхитарян на 76-й минуте забил третий мяч своей команды.