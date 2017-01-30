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Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть все турниры, в которых участвует

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян подчеркнул, что его команда не делит турниры на важные и второстепенные.

«Мы ко всем турнирам относимся серьезно. Для «Манчестер Юнайтед» важен каждый. Не имеет значения, Кубок английской лиги это, Кубок Англии или Лига Европы... Мы хотим сделать все возможное, чтобы выиграть все, - сказал форвард сборной Армении в интервью клубному телеканалу манкунианцев.

Напомним, накануне подопечные Жозе Моуринью в 1/16 финала Кубка Англии дома разгромили «Уиган» (4:0). Мхитарян на 76-й минуте забил третий мяч своей команды.

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