Ивелин Попов: «Копенгаген» играет в Лиге Европы и будет готов лучше «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после контрольного матча с «Жилиной II» (5:1) рассказал, чего ждет от второго матча на сборе в ОАЭ – с «Копенгагеном».

«Первый контрольный матч мы всегда проводили с несильной командой. Все играли по 45 минут, и получилось очень хорошо. Мне понравилось, что все приняли участие в матче и выложились на сто процентов.

Думаю, «Копенгаген» будет готов лучше нас, потому что 16 февраля они играют с болгарской командой в Лиге Европы. Матч с чемпионом Дании будет хорошей проверкой для «Спартака».

Нагрузки у нас приличные. Думаю, к началу сезона мы подготовимся очень хорошо», – сказал Попов в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, «Спартак» сыграет с «Копенгагеном» 31 января. Начало – 16:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Добавим, что в 1/16 финала Лиги Европы соперником чемпиона Дании станет «Лудогорец».