Финал ELEAGUE Major 2017 побил рекорд Twitch по количеству зрителей

Финальный матч турнира ELEAGUE Major 2017 между командами Astralis и Virtus.pro дважды побил рекорд по числу зрителей на одном канале. Об этом сообщил старший менеджер Twitch по киберспорту Кристиан Тамас.

Here goes the million smashing the previous single channel record of 890k viewers. #ELEAGUEMajor pic.twitter.com/VHcYXdFUgY