Симона Халеп: В Петерурге есть все условия для проведения Итогового турнира WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от участия в Spb Ladies Trophy-2017.

- Как вы решили, что приедете на этот турнир?

- Я хотела принять участие здесь еще в прошлом году, но я слишком поздно подала заявку. Я много хорошего слышала о Spb Ladies Trophy, поэтому сразу приняла решение играть в 2017 году.

- Сейчас много говорят о том, что Итоговый турнир года WTA может переехать в Санкт-Петербург. Как вам кажется, Санкт-Петербург может принять этот турнир?

- Уверена, что да. Здесь есть все условия для этого, я бы хотела сыграть тут на Итоговом турнире года, - приводит слова Халеп корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, матчи основной сетки Spb Ladies Trophy стартуют 30 января. Турнир продлится до 5 февраля. Матчи будут проходить на «СИБУР АРЕНЕ» и в теннисном центре «Динамо». В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграла Роберта Винчи, а в парных соревнованиях победили Мартина Хингис и Саня Мирза.

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