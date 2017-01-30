Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Симона Халеп: В Петерурге есть все условия для проведения Итогового турнира WTA

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от участия в Spb Ladies Trophy-2017.

- Как вы решили, что приедете на этот турнир?
- Я хотела принять участие здесь еще в прошлом году, но я слишком поздно подала заявку. Я много хорошего слышала о Spb Ladies Trophy, поэтому сразу приняла решение играть в 2017 году.

- Сейчас много говорят о том, что Итоговый турнир года WTA может переехать в Санкт-Петербург. Как вам кажется, Санкт-Петербург может принять этот турнир?
- Уверена, что да. Здесь есть все условия для этого, я бы хотела сыграть тут на Итоговом турнире года, - приводит слова Халеп корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Уильямс и еще 7 топ-теннисисток, которые устроят шоу на турнире в Петербурге

Напомним, матчи основной сетки Spb Ladies Trophy стартуют 30 января. Турнир продлится до 5 февраля. Матчи будут проходить на «СИБУР АРЕНЕ» и в теннисном центре «Динамо». В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграла Роберта Винчи, а в парных соревнованиях победили Мартина Хингис и Саня Мирза.  

Веснина встретится с Макаровой в первом круге Spb Ladies Trophy-2017, Касаткина сыграет против Бенчич

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дарья Гаврилова: Мне нужно подтянуть качество игры, чтобы сыграть с Кузнецовой хотя бы на равныхАвстралийская теннисистка Дарья Гаврилова поделилась ожиданиями от Spb Ladies Trophy-2017.Светлана Кузнецова: Я не борюсь с Шараповой за звание первой в РоссииСветлана Кузнецова: Я не борюсь с Шараповой за звание первой в РоссииПервая ракетка России Светлана Кузнецова – о домашнем турнире в Санкт-Петербурге, желании стать тренером и допинге в теннисе.Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову182-я ракетка мира Анна Калинская потерпела поражение от Дарьи Гавриловой, представляющей Австралию, в первом круге турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy. За 1 час 53 минуты 22-летняя Гаврилова выиграла два сета (6:4, 7:5).Светлана Кузнецова: В первом круге Кубка Федерации точно не сыграюРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о выступлении на Кубке Федерации.Светлана Кузнецова: Не слежу за рейтингом WTA - это лишнее давлениеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от турнира Spb Ladies Trophy-2017.Роберта Винчи: После выстрела из пушки Петропавловской крепости еще больше чувствую себя петербурженкойИтальянская теннисистка Роберта Винчи поделилась впечатлениями от выстрела из пушки Петропавловской крепости.Винчи выстрелила из пушки Петропавловской крепости (видео)Итальянская теннисистка Роберта Винчи произвела выстрел из пушки Петропавловской крепости.Серена Уильямс вернулась на первое место в рейтинге WTAАмериканка Серена Уильямс вернулась на первое место в рейтинге WTA.Комардина стала единственной россиянкой, которая пробилась в финал квалификации Spb Ladies Trophy-201729 января на St. Petersburg Ladies Trophy-2017 прошли матчи второго раунда квалификации.Веснина и Макарова не будут выступать в парном турнире Spb Ladies Trophy-2017, Хингис сыграет вместе с БенчичОрганизаторы турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy объявили состав участниц соревнований в парном разряде.Три российские теннисистки вышли во второй раунд квалификации Spb Ladies Trophy-201728 января в Петербурге прошли матчи первого круга квалификации теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2017.Серена Уильямс: Мельбурн – лучшее место, чтобы опередить Граф по победам на турнирах «Большого шлема»Американская теннисистка Серена Уильямс, после победы на Australian Open вернувшаяся на первое место в рейтинге WTA, высказалась о том, что опередила Штеффи Граф по числу побед на турнирах «Большого шлема».Белинда Бенчич: Шутили с Касаткиной о нашей возможной встрече в Петербурге. Забавно, что так и получилосьШвейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась ожиданиями от Spb Ladies Trophy-2017.Александр Медведев: Не стали отвлекать Шарапову, когда не удалось заявить ее на выставочный матч в ПетербургеГенеральный директор Spb Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, почему Мария Шарапова не сыграет выставочные матчи в Петербурге.Роберта Винчи: Были сомнения, продолжать играть или нет, но я решила остаться еще на годИтальянская теннисистка Роберта Винчи поделилась ожиданиями от Spb Ladies Trophy-2017.Александр Медведев: Винус собирается выйти в финал турнира в ПетербургеГенеральный директор Spb Ladies Trophy Александр Медведев поделился ожиданиями от турнира.Веснина встретится с Макаровой в первом круге Spb Ladies Trophy-2017, Касаткина сыграет против БенчичВ Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка основной сетки теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy.Войти в историю. Серена Уильямс выиграла свой 23-й турнир «Большого шлема»Войти в историю. Серена Уильямс выиграла свой 23-й турнир «Большого шлема»Сестринский финал Australian Open завершился победой Уильямс-младшей – Серена взяла верх над Венус со счетом 6:4, 6:4.Серена Уильямс: Без Винус я бы ничего не добилась, она вдохновляет меня быть лучшей теннисисткойАмериканская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свою победу на Открытом чемпионата Австралии.Серена Уильямс вернет себе звание первой ракетки мираАмериканка Серена Уильямс возглавит рейтинг-лист WTA на следующей неделе.
Главные новости
Футбол
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018
Футбол
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»
Баскетбол
«Маккаби» отчислил бывшего форварда ЦСКА Уимса
Футбол
Денис Мацуев: Самедов станет одним из ключевых игроков «Спартака»
Футбол
Азмун летом может перейти в «Эвертон»
Футбол
Панченко покинул сбор «Динамо» в Турции
Биатлон
Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет утвержден 31 января
Футбол
Рондон может перейти в китайский клуб Витселя
Футбол
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евро
Теннис
Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову
все новости
Симона Халеп
Симона Халепвсе новости
St. Petersburg Ladies Trophy
St. Petersburg Ladies Trophyтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour