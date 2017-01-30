Джафар, не подошедший ЦСКА, присоединился к «Актобе»

Нападающий Джафар, который недавно находился на просмотре в ЦСКА, но армейцам не подошел, присоединился к «Актобе».

«Молодой нападающий из Буркина-Фасо Абдуллa Джафар прибыл в расположение ФК «Актобе» в Турцию», - говорится на официальном сайте казахстанского клуба.

18-летний Джафар начинал карьеру футболиста в академии ФК «Саннуа» во Франции. В 2016 году он номинировался на звание одного из лучших молодых игроков страны.

Джафар находится в расширенном списке сборной Буркина-Фасо.