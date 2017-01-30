Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову
182-я ракетка мира
Анна Калинская потерпела поражение от Дарьи Гавриловой, представляющей
Австралию, в первом круге турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy. За 1 час 53 минуты 22-летняя Гаврилова выиграла два сета
(6:4, 7:5).
Напомним, на турнире «Большого шлема» Australian Open Гаврилова дошла до четвертого круга, где проиграла Каролине Плишковой из Чехии.
Добавим, что 18-летняя Калинская получила на турнире в Санкт-Петербурге wild card.
В 1/8 финала соперницей Гавриловой станет третья ракетка турнира Светлана Кузнецова, пропускающая первый круг.
Санкт-Петербург
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 710 900
долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Калинская А. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 4:6, 5:7
Место и дата
30 января 14:00, , Онлайн-трансляция