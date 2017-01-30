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Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову

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182-я ракетка мира Анна Калинская потерпела поражение от Дарьи Гавриловой, представляющей Австралию, в первом круге турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy. За 1 час 53 минуты 22-летняя Гаврилова выиграла два сета (6:4, 7:5).

Напомним, на турнире «Большого шлема» Australian Open Гаврилова дошла до четвертого круга, где проиграла Каролине Плишковой из Чехии.

Добавим, что 18-летняя Калинская получила на турнире в Санкт-Петербурге wild card.

В 1/8 финала соперницей Гавриловой станет третья ракетка турнира Светлана Кузнецова, пропускающая первый круг.

Санкт-Петербург

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Калинская А. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 4:6, 5:7

Место и дата

30 января 14:00, , Онлайн-трансляция


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