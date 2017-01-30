Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову

Александр Медведев: Не стали отвлекать Шарапову, когда не удалось заявить ее на выставочный матч в Петербурге

Генеральный директор Spb Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, почему Мария Шарапова не сыграет выставочные матчи в Петербурге.