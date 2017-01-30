ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евро

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс сообщил, что голландский клуб готов продать Дэйви Проппера в «Зенит» за 20-25 миллионов евро.

- Проппер - важный игрок, но у нас еще есть Хендрикс. Если за него предложат 20 - 25 миллионов, мы готовы его продать. У нас достаточно полузащитников, - цитирует voetbalprimeur.nl Брандса.

Напомним, что ранее питерцы предлагали за игрока 14 миллионов евро, но ПСВ подобная цена не устроила. В текущем сезоне Проппер провел 19 матчей в чемпионате Голландии, забил четыре гола и отдал две передачи.

Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ