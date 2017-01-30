Дмитрий Соловьев: Хотелось забраться чуть выше на пьедестале на ЧЕ, но как есть, так есть

Российский танцевальный дуэт Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев прокомментировали свою бронзовую медаль на чемпионате Европы в Остраве.

- Не скажу, что я расстроилась из-за бронзы, потому что при подготовке к этому чемпионату возникли некоторые сложности. Перед собой я лично ставила цель хорошо откатать программы. Я не высчитывала баллы и места, не смотрела, кто какие баллы получал, и на что мы можем рассчитывать. Меня это только сбивает.

Да и потом этому чемпионату предшествовали разные обстоятельства. Не будем углубляться. Главное, что мы справились, что мы здесь, что нам удалось прокататься чисто. Мы очень рады малой золотой медали в коротком танце, а дальше все решили сотые и судейская бригада, - сказала Боброва.

Нам сложно оценивать себя и сравнивать с кем-либо. На данном этапе при условии того, что была тяжелая подготовка, мы сделали свой максимум, а оценки второстепенная часть. Мы много раз об этом говорили, что в нашем виде спорта присутствует человеческий фактор, который никто не отменял. Все мы люди. Кому-то может что-то нравится, кому-то нет. Мы довольны своим катанием и своими оценками. Может быть, хотелось забраться чуть выше на пьедестале, но как есть, так есть. Мы уже прошибали головой стену и двери, будем дальше ломиться, - цитирует Соловьева официальный сайт ФФККР.

Победу одержала французская пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон. Итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) заняли второе место. Бронзу турнира в Остраве завоевали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Еще два российских дуэта — Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов – заняли пятое и десятое места соответственно.