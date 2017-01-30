Рондон может перейти в китайский клуб Витселя

Форвард «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон может продолжить карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По данным Daily Mail, «дрозды» в ближайшее время получат предложение из Китая в размере 30 миллионов фунтов стерлингов.

При этом против перехода Рондона может выступить главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис. В зимнее трансферное окно уход Рондона не входил в его планы. Более того, Пулис рассчитывал укрепить атакующую линию еще одним форвардом и просил руководство приобрести Каллума Уилсона из «Борнмута».

Если же трансфер Рондона состоится, то 27-летний венесуэлец станет одноклубником своего бывшего партнера по «Зениту» Акселя Витселя.

В нынешнем сезоне Рондон забил семь голов в 22 матчах премьер-лиги.