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Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет утвержден 31 января

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Список сборной России для участия в чемпионате мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля, будет утвержден правлением Союза биатлонистов России 31 января.

Ранее было известно, что окончательную заявку на главный старт сезона тренерский штаб сформирует исходя из результатов чемпионата Европы. Там, напомним, сборная России заняла первое общекомандное место. Лучшими в нашей команде стали Александр Логинов и Ирина Старых, которые теперь претендуют на поездку на чемпионат мира. Оба биатлониста в этом сезоне не принимали участия в стартах, входящих в зачет Кубка мира.

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